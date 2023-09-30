Москва, 30 сентября, 2023, 19:09 — ИА Регнум. Врач-терапевт Татьяна Чернышова сообщила, что три простые привычки помогут снизить риск развития деменции, которая проявляется в виде нарушений функций памяти и работы мозга. Об этом сообщило издание «Вечерняя Москва».

Виталий Белоусов/РИА Новости

Врач порекомендовала каждый день заниматься спортом, поскольку активность мозга напрямую зависит от физического самочувствия. По её словам, у физически активных людей больше шансов прожить дольше без проблем с памятью.

Чернышова добавила, что важно пробовать новое, например ходить по неизвестным маршрутам, чтобы заставить мозг ориентироваться в пространстве, а также можно изучать языки, читать наизусть стихи, чистить зубы другой рукой и разгадывать кроссворды.

Терапевт также рекомендовала правильно питаться, поскольку это также играет ключевую роль в профилактике деменции. По её словам, сбалансированные блюда с большим количеством зелени, фруктов — залог здоровья тела и ума.

Как передавало ИА Регнум, ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что картофель может быть опасен для здоровья человека. При его чрезмерном потреблении человек может набрать вес, что приведёт к развитию сахарного диабета. Самая большая опасность картофеля заключается в его высоком гликемическом индексе, пояснила она. У жареного картофеля этот показатель равен 95, у пюре ― 90, а у чипсов ― 80. В свою очередь у глюкозы гликемический индекс составляет 100. То есть картофель практически так же быстро повышает уровень глюкозы в крови, как и сахар, указала специалист.

Диетолог Мария Капралова посоветовала включить в рацион авокадо, орехи и нерафинированные масла. По её словам, они помогают похудеть. Орехи улучшают липидный обмен, что способствует снижению веса, дают сытость, улучшают пищеварение. Полезны они и тем, что предотвращают развитие диабета, их считают полезными для профилактики болезни Альцгеймера, добавила специалист.