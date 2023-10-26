Цинциннати, США, 26 октября, 2023, 13:18 — ИА Регнум. В США выяснили, что регулярное употребление клубники существенно улучшает работу человеческого мозга, что может предотвратить развитие болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли специалисты из Университета Цинциннати, штат Огайо. Об этом пишет научный журнал Nutrients.

С. Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Учёные американского университета исследовали влияние 12-недельного приёма клубники и «клубничных добавок» на когнитивные показатели и настроение мужчин и женщин среднего возраста. В результате исследования были представлены доказательства того, что ежедневный приём ягоды уменьшает депрессивные симптомы и предотвращает ухудшение памяти. Однако в издании отмечается, что потребление клубники никак не помогает в улучшении метаболизма человека.

Деменция — это заболевание, вызванное приобретенным органическим поражением головного мозга. Одной из форм деменции является болезнь Альцгеймера. В результате заболевания у человека нарушается мышление, ухудшается память, речь и способность к обучению. В конечном итоге болезнь приводит к полной социально-бытовой беспомощности и деградации больного. Человеку с таким заболеванием требуется постоянный уход и присмотр.

Как ранее сообщало ИА Регнум, врач-терапевт Татьяна Чернышова назвала способы снизить риски развития деменции . Так, врач порекомендовала каждый день заниматься спортом, поскольку активность мозга напрямую зависит от физического самочувствия. По её словам, у физически активных людей больше шансов прожить дольше без проблем с памятью. Чернышова также добавила, что важно пробовать новое, например ходить по неизвестным маршрутам, чтобы заставить мозг ориентироваться в пространстве, а также можно изучать языки, читать наизусть стихи, чистить зубы другой рукой и разгадывать кроссворды.