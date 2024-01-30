Москва, 30 января, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Уровень напряжённости на Ближнем Востоке вызывает тревогу, важно предотвратить расползание конфликта в регионе. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 30 января журналистам.

Известия/Константин Кокошкин

По словам представителя Кремля, Россия не приветствует идею США о нанесении «ударов возмездия» по гражданским объектам на Ближнем Востоке в ответ на гибель троих американских военнослужащих.

«Мы не приветствуем какие-либо действия, которые ведут к дестабилизации ситуации в регионе и которые ведут к нагнетанию напряжённости», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что в регионе и без того наблюдается «избыточный конфликтный потенциал». В такой ситуации нужны, напротив, шаги по деэскалации напряжённости. Только это может помочь предотвратить дальнейшее расползание конфликта и хоть как-то выйти на деэскалацию, добавил представитель Кремля.

Ранее газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила о возможных вариантах ответа США на удар по американской военной базе в Иордании. В их числе — удары по иранским военным в Ираке или Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, ещё 20 получили ранения. Президент США Джо Байден возложил ответственность за удар на «проиранские группировки» в Сирии и Ираке и пообещал привлечь к ответственности всех виновных.