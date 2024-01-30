Берлин, 30 января, 2024, 10:36 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки постараются обострить конфликт на Украине всеми возможными способами из-за поражения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такое мнение высказал немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы сейчас входим в новую фазу прокси-войны США. Украина проиграла на поле боя, а Запад не может принять это поражение», — написал он.

Предприниматель предположил, что Запад планирует устроить провокации против России, чтобы вынудить Кремль пойти на неприемлемые для него условия мира. Такие попытки закончатся неприятными последствиями, считает Дотком и предупреждает о серьёзной эскалации.

Как передавало ИА Регнум, в США заявили о намерении помочь Киеву атаковать Крымский мост. В таком случае у России будет отрезан путь к войскам, действующим на южном участке фронта, сообщили западные СМИ. Глава киевского режима Владимир Зеленский просил для этой цели передать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Этот дальнобойный снаряд способен разрушить мост. Однако пока Украина их не получила. Германия отказала в поставке, опасаясь эскалации конфликта.