Вашингтон, 18 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Запад намерен помочь киевскому режиму с атакой на Крымский мост, пишет 17 января американское издание The Hill.

РИА Новости/ Константин Михальчевский

«Следующий шаг Запада на Чёрном море — помочь Киеву нанести удар по Крыму и перерезать России путь к войскам, действующим на юге Украины», — говорится в материале.

Издание отмечает, что лидер киевского режима Владимир Зеленский просил предоставить ВСУ крылатую ракету Taurus немецкого производства, способную разрушить мост. Однако чиновники в правительстве ФРГ, вероятно, при поддержке администрации США, отказались сделать это из опасений эскалации конфликта.

Два американских генерала в отставке не раз подчёркивали, что Украине нужно помочь с атакой на Крым, говорится в материале. Бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес называл Крым «решающим полем» военных действий. Бывший верховный главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав подчёркивал, что «повсеместные, настойчивые и точные» удары ВСУ по Крыму изменят правила игры.

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