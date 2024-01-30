Токио, 30 января, 2024, 08:39 — ИА Регнум. Переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном необходимо провести для того, чтобы решить различные проблемы в отношениях Токио и Пхеньяна. Об этом премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил в ходе выступления с программной речью в парламенте.

Zuma/TASS Премьер-министр Японии Фумио Кисида

«Проработка соответствующего вопроса продвигается на высоком уровне под моим личным контролем», — сказал Кисида.

Он пояснил, что говорит о таких проблемах, как развитие ракетной и ядерной программ КНДР и похищение японских граждан.

Как сообщало ИА Регнум, и Кисида, и его недавние предшественники не раз заявляли, что готовы к личной встрече с Ким Чен Ыном. Так, в сентябре 2023 года генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно отмечал, что Кисида готов провести такие переговоры в любое время и без предварительных условий. Кисида готов вместе с Ким Чен Ыном «открыть дверь в новую эпоху» двусторонних отношений, добавил Мацуно.