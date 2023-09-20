Токио, 20 сентября, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Фумио Кисида готов встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в любое время и «без предварительных условий», заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

Генсек отметил, что такие переговоры необходимы. Он также подчеркнул, что председатель японского правительства продолжает якобы демонстрировать свою готовность разобраться во всех проблемах, касающихся взаимодействия Токио и Пхеньяна.

Кроме того, по словам Мацуно, Кисида готов вместе с Ким Чен Ыном «открыть дверь в новую эпоху» двусторонних отношений.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа Ким Чен Ын заявил о надвигающейся на Корейского полуостров угрозе. Он отметил, что над регионом нависла опасность дестабилизации ситуации из-за действий США, Японии и Южной Кореи. Лидер КНДР допустил, что шаги этих стран могут привести к ядерной войне.

Директор первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев 11 сентября предупредил, что из-за очередного витка военно-политической эскалации вокруг Корейского полуострова может произойти новый кризис. Дипломат обвинил в происходящем США, которые привлекают Сеул и Токио в качестве своих союзников против Пхеньяна, а также используют полуостров для наращивания собственного влияния.