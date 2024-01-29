Кривой Рог, Украина, 30 января, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В ночь на 30 января в городе Кривой Рог Днепропетровской области прозвучали взрывы, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Кривой Рог

Комментариев от местных властей нет. Других подробностей издание не приводит.

Воздушная тревога на данный момент объявлена на территории семи украинских областей — Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской.

Как сообщало ИА Регнум, 28 января произошёл взрыв на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины. Глава областной военной администрации Филипп Пронин отметил, что повреждения получил тот же промышленный объект, на котором произошёл взрыв с последующим пожаром днём ранее. В результате происшествия, по словам Пронина, пострадавших не было. Площадь горения на объекте составила 1000 кв. метров.

По данным онлайн-ресурса украинского министерства цифровой трансформации, в момент взрыва на территории Полтавской области действовал режим воздушной тревоги.