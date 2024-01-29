Хельсинки, 30 января, 2024, 01:49 — ИА Регнум. Вышедшие во второй тур выборов кандидаты в президенты Финляндии Пекка Хаависто и Александр Стубб не сошлись в том, стоит ли отвечать на звонок российского президента Владимира Путина, если бы он позвонил победителю с желанием поздравить.

Иван Шилов ИА REGNUM Финляндия

Так, бывший премьер-министр Стубб заявил журналистам, что он бы не ответил на такой звонок. Кандидат аргументировал это тем, что у России и Финляндии нет «каких-либо политических отношений».

«Я не вижу в них необходимости до тех пор, пока не будет завершена война или пока мы не договоримся с нашими союзниками», — высказал мнение Александр Стубб.

Его соперник по президентской гонке экс-глава МИД Хаависто заявил, что ответил бы на звонок российского лидера, потому что это звонок главы государства. При этом кандидат уточнил, что предметные политические дискуссии без координации с ближайшими союзниками на уровне ЕС он не стал бы вести.

Как сообщало ИА Регнум, Стубб и Хаависто лидируют в первом туре выборов финского президента. Голосование проходило 28 января. Александр Стубб набрал 27,1%, а Пекка Хаависто — 25,7% голосов. Было официально подтверждено, что кандидаты вышли во второй тур.

Второй тур выборов назначили на 11 февраля.

Всего в выборах участвовали девять кандидатов.

11 января Александр Стубб заявил, что в случае, если он займёт пост президента Финляндии, то он не планирует поддерживать политические отношения с руководством России. Политик уточнил, что так будет происходить до окончания украинского конфликта.