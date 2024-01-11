Хельсинки, 12 января, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Финляндии, кандидат в президенты страны от правящей Коалиционной партии Александр Стубб не планирует в случае своего избрания поддерживать политические отношения с руководством России. Об этом он заявил агентству Reuters.

Jan Leineberg Флаг Финляндии

По словам политика, такой позиции он собирается придерживаться до окончания украинского конфликта. Вместе с тем экс-премьер отметил, что не хотел бы, чтобы отношения Москвы и Хельсинки ухудшались.

Стубб подчеркнул, что Россия в настоящее время не является основным направлением внешней политики Финляндии. Он также уточнил, что пограничные службы обеих стран сохраняют взаимодействие, а также российские и финские дипломаты продолжают сотрудничество.

Как сообщало ИА Регнум, 17 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что у России с Финляндией возникли проблемы после того, как республика стала частью НАТО. По словам главы государства, у двух стран до этого были хорошие отношения.

11 января министр сельского и лесного хозяйства Финляндии Сари Эссайя рассказала, что Хельсинки оставит закрытой границу с Россией ещё на месяц. Финские власти стали вводить ограничения на въезд из России в ноябре 2023 года.

Газета Helsingin Sanomat написала, что только один из девяти кандидатов в президенты Финляндии выступил против закрытия границы с РФ. Этим политиком стала председатель партии Левый союз Ли Андерссон. Лидер организации отметила, что закрытие Финляндией всех пунктов пропуска на границе с Россией противоречит финской конституции и международным соглашениям.