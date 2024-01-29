Берлин, 29 января, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству боеприпасов для покрытия потребностей вооружённых сил Германии и Украины, сообщил генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер изданию Bild.

IMAGO/Arnulf Hettrich

По его словам, за 2023 год Rheinmetall получил заказы или заключил рамочные соглашения с правительствами о поставках для армией Германии и Украины на сумму свыше 10 млрд евро, а в 2024 году сумма вырастет до 15 млрд евро.

Также глава Rheinmetall отверг обвинения в том, что поставки в ВСУ и армию Германии идут слишком медленно.

«Темпы быстрые: то, что раньше занимало десять лет, теперь достигается за несколько месяцев. Теперь мы построим новый завод боеприпасов в Германии в рекордные сроки, чтобы создать стратегическую безопасность поставок», — сказал Паппергер, слова которого приводит украинское издание «Страна. ua».

Как передавало ИА Регнум, ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что западным оборонным компаниям нужно два года для производства достаточного количества оружия, чтобы солдаты ВСУ были снабжены так же хорошо, как и российские войска. По информации издания, нехватка боеприпасов связана, в частности, с дефицитом сварщиков, электриков и других квалифицированных рабочих.

Начальник штаба Вооружённых сил Швеции Микаэль Клаэссон 10 января уточнял, что цены на боеприпасы для Украины поднялись в 5–10 раз по сравнению с весной 2022 года. Рост цен военачальник объяснил «огромным спросом».

В октябре издание Welt, ссылаясь на конфиденциальные документы, писало, что один из основных поставщиков вооружений — немецкий оборонный концерн Rheinmetall поднял цены на 155-миллиметровые боеприпасы, в том числе поставляемые на Украину, более чем в 1,5 раза — с 2 тыс. до 3,6 тыс. евро.

С середины 2022 года руководители крупнейших европейских стран неоднократно заявляли об истощении своих оружейных запасов, в особенности снарядов калибра 155 мм. С такими заявлениями выступали, в частности, в Великобритании, Германии и Франции.