Стокгольм, 10 января, 2024, 13:42 — ИА Регнум. Цены на боеприпасы для Украины поднялись в 5–10 раз по сравнению с весной 2022 года. Об этом сообщил начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон в беседе с Sveriges Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM

Рост цен военачальник объяснил «огромным спросом».

«Цены на боеприпасы для украинской армии с февраля 2022 года увеличились примерно в 5–10 раз. Ситуацию подогревает «огромный спрос» на фоне перевооружения Европы» вкупе с регулярными поставками для ВСУ», — отметил Клаэссон.

С середины 2022 года крупнейшие европейские страны неоднократно заявляли об истощении своих оружейных запасов, в особенности калибра 155 мм. Об этом говорили в Британии, Германии и во Франции.

Летом прошлого года на тот момент министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявлял, что у союзников Украины заканчивается вооружение, которое они могут поставить как помощь Киеву. Об этом он сообщил в интервью The Washington Post.

Проблему признали и другие союзники киевского режима.

Запасы вооружений в западных странах почти достигли «дна бочки», заявлял в октябре председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр. По его словам, боеприпасов, которые можно было бы поставить на Украину, почти не осталось в Европе.

В октябре издание Welt, ссылаясь на конфиденциальные документы, писало, что один из основных поставщиков вооружений — немецкий оборонный концерн Rheinmetall поднял цены на 155-мм боеприпасы, в том числе поставляемые на Украину, более чем в 1,5 раза — с €2 тыс. до €3,6 тыс.

О дефиците боеприпасов говорили и в самом Киеве.

«У нас огромный дефицит боеприпасов не только в Украине, но и во всем мире», — признавал проблему украинский премьер Денис Шмыгаль. Такое заявление он сделал в интервью газете Financial Times

Он и глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно просили нарастить и ускорить поставки оружия.

По данным The Washington Post, если в середине 2023 года Украина производила 7 тысяч артиллерийских выстрелов в день, то к концу года это количество упало до 2 тысяч.

Как сообщало ИА Регнум, Россия многократно осуждала отправку оружия на Украину. 14 декабря в ходе совмещённой пресс-конференции и прямой линии президент России Владимир Путин заявлял, что продолжение военных поставок Киеву затягивает решение конфликта. Он отметил, что Украина сама практически ничего уже не производит, а поставки вооружения, которые она получает от других стран, продлятся недолго.