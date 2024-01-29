* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Бангкок, 29 января, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Процессом задержания и содержания под стражей участников группы «Би-2» в Таиланде «руководят из Москвы», заявил 29 января бывший генеральный продюсер «Нашего радио» Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом).

Станислав Красильников/ТАСС Михаил Козырев (признан в РФ иностранным агентом)

«Управление этим процессом идёт из Москвы, есть заказ, чтобы устроить показательный случай, особенно с группой «Би-2». Это показательная расправа, чтобы всем артистам неповадно было… Месседж тут такой: мы вас найдём и достанем, где бы вы ни были», — сказал Козырев в эфире телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Козырев раскритиковал власти Таиланда и назвал «чудовищными» условия содержания участников «Би-2».

«Они сейчас в открытой камере. Это клетка, открытая клетка под раскалённым солнцем. Там 35–40 градусов жары. У ребят нет никакой связи, у них отобрали телефоны», — сказал Козырев.

Комментаторы в свою очередь оставили множество ироничных записей под публикацией с интервью Козырева.

«Да, да, Таиланд — это наш филиал ГУЛАГа», — гласит один из комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, группа «Би-2» ранее анонсировала проведение двух концертов в Таиланде. Согласно законодательству этой страны, музыканты должны были обладать разрешениями на работу, которых у участников «Би-2» не было.

25 января в туристической полиции Таиланда сообщили о задержании семерых человек — шестерых граждан России и одного гражданина Израиля. Их оштрафовали на 3 тыс. батов (84 доллара) каждого и обязали покинуть страну.

Задержанных передали сотрудникам иммиграционной полиции. 27 января генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что для последующей депортации из Таиланда участников группы этапируют из Пхукета в Бангкок. В Россию отправят только граждан РФ, в то время как лидеры «Би-2», уроженцы Белоруссии Лёва «Би-2» (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Шура «Би-2» (Александр Уман) — граждане Израиля и Австралии соответственно.

Официальный представитель ведомства МИД РФ Мария Захарова, комментируя задержание участников «Би-2», заявила, что не удивлена произошедшему, так как «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм».