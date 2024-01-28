Пхукет, Таиланд, 28 января, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Музыкантов группы «Би-2» отправили в отдел миграционной полиции Таиланда после разбирательств по делу о противозаконном концерте на Пхукете. Это стало одним из завершающих этапов истории с выступлением, которое они дали на острове без специального разрешения.

Екатерина Чеснокова / РИА Новости Солист группы Лёва «Би-2» (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Начало конца

Согласно таиландскому законодательству, работать, а в случае музыкальных исполнителей, давать концерты разрешено только при наличии разрешения на работу. Такого у музыкантов «Би-2» не оказалось, но они решили пренебречь правилом и всё же спеть свои песни. В итоге, как заявили 25 января в туристической полиции Таиланда, задержали семерых человек — шестерых россиян и одного израильтянина.

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Санкцией статьи, которую нарушили музыканты, предусмотрен штраф в размере 3 тыс. батов ($84) на каждого из членов группы. Однако помимо этого после уплаты, их обязали покинуть страну. Согласно протоколу, коллектив передали сотрудникам иммиграционной полиции.

По этапу

Спустя два дня после задержания генеральный консул России на Пхукете Владимир Соснов сообщил, что для последующей депортации из Таиланда участников группы этапируют из Пхукета в Бангкок. Он уточнил, что всех семерых направят в Центр временного содержания Иммиграционного бюро полиции Таиланда.

Как отметил дипломат, в Россию отправят только пятерых — только россиян. Двоих оставшихся, а это солисты группы Лёва «Би-2» (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Шура «Би-2» (Александр Уман) имеют гражданства Израиля и Австралии соответственно. По паспортам этих стран музыканты и въехали в Таиланд.

В преддверии отбытия

28 января музыканты впервые вышли на связь после задержания. Они сообщили в социальных сетях, что находятся в центре задержания миграционной полиции острова Пхукет.

«В данный момент мы ожидаем перевода в Бангкок, где вопрос о нашем пребывании в Таиланде должен окончательно решиться», — говорится в сообщении.

Музыканты отметили, что находятся на связи с дипломатами, в частности с МИД Израиля, представители которого уже занялись вопросом. По мнению группы, их задержали из-за плохой работы организаторов, неправильно оформивших документы. Во время суда им не предоставили переводчика для ознакомления с документами по делу, заверили музыканты.

Российский МИД также не оставил без внимания задержание известной в прошлом в стране рок-группы. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что не удивлена произошедшему, так как «никому не нужны проблемы, которые могут возникнуть с людьми, спонсирующими терроризм». Так дипломат напомнила о высказываниях Бортника, заявлявшего, что он никогда не вернётся в начавшую спецоперацию Россию, и поддерживающего в конфликте Украину. При этом Захарова отметила, что российские дипломаты оперативно и полноформатно доводят до стран позицию Москвы по теме специальной военной операции на Украине и всем связанным с ней вопросам.