Москва, 25 декабря, 2023, 04:32 — ИА Регнум. В настоящее время Россия превзошла Запад по выпуску вооружений, заданный высокий темп снижать не планируется, сообщил вице-премьер — глава Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Не хочется хвалиться, но могу сказать, что мы начали набирать и набрали темп производства раньше, чем страны Запада. Другой вопрос, сколько в принципе эта гонка будет продолжаться по времени», — сказал Мантуров в интервью «РИА Новости».

Вице-премьер добавил, что в России уже действует государственная программа вооружения. В следующем году будет утверждаться программа на период 2025–2034 годов. На данный момент по сверке и подготовке этих параметров активно работают Минобороны и Минпромторг.

Мантуров отметил, что в России понимают дальнейшие шаги по восполнению запасов вооружения и поддержанию заданного темпа производства. За возможности Запада министр отвечать не стал.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре Мантуров утверждал, что оборонно-промышленный комплекс России по плану и в полном объёме обеспечивает боевую авиацию, флот, сухопутные войска всеми передовыми видами вооружений. За рубежом многие эксперты называют российскую оборонную промышленность самой совершенной в мире, сказал глава Минпромторга.

Президент РФ Владимир Путин 19 декабря в ходе выступления на заседании коллегии Министерства обороны заявил о тройном увеличении за год поставок вооружений в российскую армию. По словам президента, по итогам 2023 года ожидается выполнение гособоронзаказа на уровне порядка 98%.