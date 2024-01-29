Техас, США, 29 января, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Власти американского Техаса намерены разместить колючую проволоку на всей протяжённости границы штата с Мексикой. Об этом заявил вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью телеканалу Fox News.

ТАСС/ZUMA

«Мы собираемся разместить проволоку на всем протяжении границы», — заявил он.

По его словам, федеральным властям США понадобилось бы очень много кусачек, чтобы перерезать всю колючую проволоку, которую власти штата «сразу бы восстанавливали».

Как передавало ИА Регнум, 13 января национальная гвардия Техаса взяла под контроль участок федеральной границы США с Мексикой и запретила доступ к нему агентам американской федеральной пограничной службы.

22 января Верховный суд постановил убрать проволочное ограждение длиной почти 48 км. На следующий день генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон заявил, что Верховный суд своим постановлением помогает президенту США Джо Байдену осуществлять иностранное вторжение в страну.

24 января губернатор штата Грег Эбботт объявил о «вторжении» и мерах самозащиты в связи с осложнением ситуации с нелегальными мигрантами в штате. Он подчеркнул, что регион будет реализовывать собственную политику, так как федеральные власти не справляются с охраной госграницы.