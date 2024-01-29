Киев, 29 января, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Председатель комитета антикоррупционной политики Верховной рады Анастасия Радина в интервью испанской газете Pais признала, что Украина пожертвовала частью суверенитета для борьбы с коррупцией.

ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«На самом деле, я не знаю ни одной страны, которая зашла бы так далеко, пожертвовав в том числе частью государственного суверенитета, чтобы гарантировать, что эти институты (антикоррупционные учреждения. — Прим. ред.) действительно независимы от каких-либо корыстных интересов или политиков», — заявила она.

Как передавало ИА Регнум, 22 января директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США начали формировать колониальную администрацию на Украине. Он рассказал, что в Вашингтоне хотят, чтобы в состав такой администрации вошли прошедшие западное обучение украинцы, присягнувшие США.

Власти Украины сами отказались от переговоров с Россией, проявив тем самым несамостоятельность и некомпетентность, говорил ранее президент России Владимир Путин, напомнив, что ранее один из представителей переговорной группы Украины в Стамбуле Давид Арахамия публично заявил, что решение о выходе из переговорного процесса было принято после соответствующего призыва занимавшего тогда пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

«Ну придурки, нет?» — сказал президент.

Представители Украины также сами подтвердили, что если бы они пошли на условия России, то военный конфликт кончился бы ещё полтора года назад, напомнил Путин.