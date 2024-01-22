Москва, 22 января, 2024, 10:13 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки начали формирование колониальной администрации на Украине. Об этом 22 января заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, его слова привело пресс-бюро СВР.

Известия/Тарас Петренко

«В рамках линии на тотальную вассализацию Украины Соединённые Штаты перешли к формированию в этой стране по сути колониальной администрации», — сказал он.

Нарышкин уточнил, что, по замыслу американских властей, в состав этой администрации войдут прошедшие западное обучение жители Украины, которые присягнули интересам США.

«В ходе визита [главы киевского режима] Владимира Зеленского в США в декабре 2023 года до него были доведены настоятельные рекомендации по кадровым перестановкам в органах исполнительной власти Украины», — отмечается в сообщении.

Американская сторона продвигает на пост нового украинского премьер-министра посла Киева в США Оксану Маркарову, обучавшуюся в Индианском университете в Блумингтоне, добавляется в нём.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 20 января, что ЕС делает большую ошибку, так как не формирует собственный взгляд на полностью подконтрольную США Украину. По его словам, Киев находится под тотальным контролем и влиянием Вашингтона, ввиду чего Украина не является независимым и самостоятельным государством.

Профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер 17 января заявил, что Вашингтон вполне может уже конкретнее вмешаться в конфликт на Украине, чтобы спасти ВСУ от краха. По его словам, США могут для этого отправить на Украину своих военных.