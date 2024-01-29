Берлин, 29 января, 2024, 10:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы России активно продвигаются вперёд на харьковском направлении, сообщил немецкий журналист Юлиан Рёпке в соцсети Х.

Иван Шилов ИА Регнум

«Критическая ситуация также разворачивается в Харьковской области, где Вооружённые силы России прорвали слабый украинский фронт», — написал он.

Кроме того, добавил Рёпке, Вооружённые силы РФ смогли взять контроль над населённым пунктом Крахмальное в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 21 января официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска освободили населённый пункт Крахмальное в Харьковской области.

Потерю села Крахмальное в Харьковской области признал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо.