ДНР, 28 января, 2024, 20:54 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России, ведущие бои под Артёмовском, передали советскую противолодочную установку РБУ-6000 калибра 213 мм и эффективно используют в качестве бомбомёта по наземным целям, рассказал 28 января «РИА Новости» один из военнослужащих.

Игорь Маслов / РИА Новости

«Такая установка наводит ужас просто на весь фронт ВСУ», — сообщил он журналистам.

Как рассказал боец, РБУ переставили на базу автомобиля «Урал». Вместо установки по уничтожению подводных лодок и торпед получилось грозное наземное оружие.

В ноябре 2023 года в конструкторском бюро «Восток» сообщили, что российские бойцы начали применять в зоне СВО разработанный на предприятии новый барражирующий боеприпас «Скальпель», который является бюджетным аналогом «Ланцета». Операторы БПЛА положительно отзываются о новом дроне, им удобно управлять и прицеливаться, в том числе при пикировании.

Также в ноябре стало известно о применении российскими войсками кассетной бомбы РБК-500 в районе Старомайорского. Боеприпасы этого типа используют, чтобы помешать наступлению украинских штурмовиков. Как сообщили военкоры, ВСУ для сохранения техники часто бросает в атаки одну пехоту, а кассетные боеприпасы направлены именно против пеших войск.