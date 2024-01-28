Москва, 28 января, 2024, 21:16 — ИА Регнум. В России мошенники начали рассылать гражданам электронные письма от Федеральной налоговой службы (ФНС) с сообщениями о подозрительных транзакциях на их счетах, сообщила 28 января пресс-служба ФНС.

Александр Кряжев /РИА Новости

«Предлагается пройти дополнительную проверку и предоставить сведения по запросу службы (например, кассовые документы, счета-фактуры, накладные, акты приема-передачи, авансовые отчеты и товаросопроводительные документы)», — описали в ведомстве схему действий злоумышленников.

Мошенники грозят, что счета будут заморожены, и предлагают обратиться к назначенному инспектору. Скан рассылаемого письма содержит печати и реквизиты, но в ФНС подчеркнули, что не рассылают подобных писем, а сотрудники службы не звонят с предложением оплатить налоги онлайн.

Налоговая службы призывает не открывать подозрительные электронные письма и не переходить по ссылкам. В ведомстве напомнили, что всю необходимую информацию о налогах можно узнать в личном кабинете налогоплательщика. Тех, кто попался на уловки мошенников, призывают обращаться к правоохранителям.

Как сообщало ИА Регнум, в январе супруга экс-губернатора Московской области Бориса Громова Фаина отдала мошенникам 2 млн рублей. Позвонившая ей девушка, представившись сотрудником МФЦ, убедила женщину перевести деньги, заявив о взломе аккаунта на «Госуслугах». Сумма потерянных средств могла быть больше, но вмешались сотрудники банка.

Сбербанк в январе предупредил о новом трюке мошенничества. Злоумышленники рассылают сообщения от лица директора компании подчинённым с распоряжением перевести средства на какой-либо счёт. Они используют реальные аватарки и создают фейковые аккаунты.