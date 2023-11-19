Москва, 19 ноября, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В Сети появилось первое видео применения кассетной бомбы РБК-500 по позициям Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видеоролик 19 ноября разместил Telegram-канал «Воин DV».

Иван Шилов ИА Регнум

«На кадрах первое массовое применение в этом вооруженном конфликте РБК-500 в районе Старомайорского», — говорится в сообщении, размещённом под видео.

На кадрах показали два фрагмента. На первом видно, как среди деревьев по всему полю сначала мелькают вспышки, после чего вверх поднимается дым. На втором — огни хаотично вспыхивают над землей и быстро перемещаются в другую часть поля.

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РБК-500 как средство от «мясных штурмов» ВСУ

Снаряды РБК-500 применяют в первую очередь не против техники, а для пресечения штурмов пехоты ВСУ. Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с ИА Регнум объяснил, что кассетные бомбы необходимы, чтобы пресечь любые попытки штурма российских позиций.

Эксперт пояснил, что ситуация на фронте такова, что у украинской армии осталось очень мало техники на ходу. Поэтому ВСУ устраивают «мясные штурмы», или, иными словами, используют пехотинцев как щит.

Коновалов также отметил, что российские военные долгое время не применяли кассетные боеприпасы. Он допустил, что на кадрах может быть одна из первых попыток применения российскими войсками кассетных снарядов.

Как пояснил военный эксперт, РБК-500 раскрывается на высоте и имеет большую площадь поражения. Внутри корпуса бомбы есть несколько боеприпасов. При применении бомбы снаряды разлетаются на расстояние до нескольких километров.

Согласно данным из открытых источников, 500-килограммовая кассетная бомба несёт 15 противотанковых суббоеприпасов с двухрежимной инфракрасной системой самонаведения.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин во время встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября заявил, что США применяют кассетные боеприпасы на Украине руками украинской армии.

При этом бывший разведчик армии США Скотт Риттер заявил, что кассетные боеприпасы бесхозно лежали на американских складах, поэтому поставка ослабит ВСУ, а не усилит. Он также назвал передачу бомб пиар-кошмаром для американского лидера Джо Байдена.

В октябре ВСУ неоднократно применяли кассетные боеприпасы. Так, 5 октября украинские войска обстреляли кассетными боеприпасами город Рыльск в Курской области. После атаки на город нашли неразорвавшиеся боеприпасы. Их обезвредили сапёры. Глава Брянской области Александр Богомаз 4 октября обнародовал информацию о том, что ВСУ обстреляли кассетными боеприпасами Севский, Пожарский, Климовский, Трубчевский районы.