Москва, 18 ноября, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России начали применять в зоне специальной военной операции новый барражирующий боеприпас «Скальпель». Об этом 18 ноября рассказали в конструкторском бюро (КБ) «Восток».

КБ «Восток» Боеприпас «Скальпель»

«Мы начали мелкосерийное производство платформы «Скальпель», на данный момент изготавливается 20 изделий в месяц», — привел слова представителя «Востока» ТАСС.

Он уточнил, что в случае необходимости производство этого вида вооружения могут значительно нарастить, и добавил, что первоначально в зону спецоперации поставили партию «Скальпелей» в количестве 15 штук.

По словам представителя КБ, российские военные рассказывают о хорошей управляемости и простоте использования нового барражирующего боеприпаса.

«Отзывы от пилотов в основном положительные — аппарат хорошо управляется, очень послушный, при пикировании отличается устойчивостью, легко прицеливаться. Также бойцы отмечают простоту изделия в подготовке к полёту», — отметил он.

Барражирующий боеприпас «Скальпель» представляет собой более бюджетный аналог известного дрона-камикадзе «Ланцет», который разработала российская компания ZALA (входит в концерн «Калашников»). Новый боеприпас уступает «Ланцету» по ряду характеристик, однако это оправдано, так как это изделие является гораздо более доступным, добавили в КБ.

Как сообщало ИА Регнум, 11 ноября журналист телеканала Welt Кристоф Ваннер признал, что Россия за время проведения спецоперации улучшила производство беспилотников и вывела его на новый уровень. По его мнению, «Ланцеты» стали одними из наиболее эффективных дронов, применяемых Россией на фронте.

Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев 15 ноября заявил, что дроны «Ланцет» не поставляют за рубеж в том числе из-за высокой потребности в них у российских военных. Он уточнил, что за рубежом проявляют большой интерес к российским барражирующим боеприпасам.