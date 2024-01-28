Москва, 28 января, 2024, 14:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 января по видеосвязи приняли участие во вводе станции «Восток» в Антарктиде. Трансляцию вела пресс-служба Кремля.

Администрация президента России. Кадр из видео Владимир Путин и Александр Лукашенко

«Это наша общая история, история наших предков, которой гордятся и в России, и в Белоруссии», — отметил российский лидер, вспоминая историю открытия материка русскими мореплавателями.

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Новый российский зимовочный комплекс в Антарктиде станет открытой площадкой для учёных из разных стран, она укрепит научные программы Союзного государства, подчеркнул Путин. Президент напомнил, что «Восток» является самой южной станцией, отметив, что на ледяном материке у слова «южный» не привычный смысл, станцию расположили на полюсе холода.

Лукашенко в приветственном слове назвал Россию лидером в изучении Антарктиды. Он также рассказал, что в 20 км от «Востока» находится белорусская станция, но её сотрудники не смогли приехать на открытие комплекса из-за плохой погоды.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года на станции «Восток» учёные впервые смогли вырастить арбузы, созрело восемь плодов. Исследователи отметили, что получили уникальный опыт. Растения там выращивают в фитотехкомплексе более четырех лет.