Донецк, 28 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Украинская армия 28 января атаковала Кировский район Донецка с помощью беспилотника, пострадал один человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Во время сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Кировском районе по улице Бирюзова получил ранение мужчина 1979 г. р.», — написал он.

До этого 28 января Кулемзин сообщил, что ВСУ также обстреляли Кировский район.

В течение дня 27 января в Донецке зафиксировали пять обстрелов со стороны украинской армии. По городу запустили восемь снарядов калибром 155 мм, а также два раза сбросили боеприпасы с дронов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января при обстреле украинской стороной Донецка погиб сотрудник МЧС ДНР, а также получили ранения ещё один спасатель и семь жителей города. ВСУ применили произведённые в Словакии ракеты JROF HEF, в каждой из которых 9,1 тыс. металлических шариков.

21 января украинская армия нанесла удар по рынку «Меркурий» в Донецке. От атаки погибли 28 мирных жителей. В МИД России назвали это варварским терактом, совершённым при помощи США и их союзников.