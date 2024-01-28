Москва, 28 января, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова ультраправого венгерского политика Ласло Тороцкаи, который заявил о претензиях Будапешта на Закарпатье, если Украина распадётся как государство.

ТАСС/ Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/ZB

«Обращайтесь к ультраправым», — заявил представитель Кремля.

Ранее, 28 января, лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатскую область в случае распада Украины. При этом он заявил, что путём к прекращению конфликта на Украине станут прекращение огня и переговоры.

Закарпатская область граничит на юго-западе с Венгрией, на юге — с Румынией, на северо-западе — со Словакией и на севере — с Польшей.

В октябре 2023 года бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины. Польша может поучаствовать в разделе Западной Украины, Венгрия — объявить о правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть свои интересы, пояснил экс-разведчик. Риттер отметил, что такой сценарий приведёт к прекращению существования Украины как государства.