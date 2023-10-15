Вашингтон, 15 октября, 2023, 15:39 — ИА Регнум. Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны. Об заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, сейчас говорят о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, а там Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, да и у Румынии тоже есть интересы. Украину разорвут на куски», — высказал мнение он, уточнив, что такой сценарий будет самоубийственным для Киева, это приведёт к прекращению существования Украины как государства.

Экс-разведчик добавил, что ВСУ не смогут продолжать военные действия бесконечно. У России достаточно войск, чтобы разгромить украинскую армию по всей длине линии соприкосновения, отметил офицер.

Как передавало ИА Регнум, ранее в испанской газете El País появился материал о том, что конфликт на Украине может привести к расколу страны, как это было на Корейском полуострове. Авторы отметили, что в политических дебатах о будущем Украины «появился призрак холодной войны: существует опасение, что страна расколется на две части».

Политический аналитик Павел Шипилин высказал мнение о том, что не имеет значения, будет ли Украина разделена по корейскому сценарию или как-то иначе, потому что важно добиться денацификации страны в целом и прекращения угроз в сторону России, которые исходят от киевского режима, поддерживаемого Западом.

Он напомнил, что Запад уже начал рассматривать разные варианты остановки боевых действий на Украине, в том числе с разделом украинских территорий. Так, в разных источниках появилась информация, что и Польше уже обещали некоторую часть Украины.

Ещё в феврале текущего года зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что разговоры, звучавшие в Киеве про «корейский сценарий», — это «просто хотелки». По его мнению, такие рассуждения являются лишь тезисом для внутреннего использования, не более.