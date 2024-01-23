Донецк, 23 января, 2024, 21:42 — ИА Регнум. ВСУ 23 января обстреляли Куйбышевский район Донецка из реактивной системы залпового огня калибром 122 мм, в результате погиб сотрудник МЧС ДНР, а также ещё один получил ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК).

Виктория Веленская/РИА Новости

«Имеются подтверждённые данные о ранении семи гражданских лиц: женщины 1972, 1998 г. р., мужчины 1980, 1975, 1991, 1965, 1962 г. р.», — добавили в центре.

Эксперты установили, что украинская армия при ударе по городу применила произведённые в Словакии ракеты JROF HEF. В каждой такой ракете 9,1 тыс. поражающих элементов в виде металлических шариков.

Отмечается, что было прямое попадание в многоквартирный жилой дом. Также от обстрела получили повреждения ясли-сад, дворец культуры, многоквартирный жилой дом и три частных жилых дома.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в течение 21 января 27 раз обстреляли ДНР, применив десятки снарядов. По рынку «Меркурий» в микрорайоне Текстильщик Донецка удар нанесли, когда там было наиболее многолюдно. Погибли 27 мирных жителей, ещё один скончался позже. МИД России назвал действия украинской армии варварским терактом, совершённым при поддержке США и их сателлитов.

В ДНР 22 января объявили траур по погибшим. Глава республики Денис Пушилин отметил, что ВСУ не могут добиться побед на фронте и подло убивают мирных жителей. Он сообщил, что украинская армия в том числе атаковала с помощью дрона ремонтников, прибывших устранять последствия взрывов.