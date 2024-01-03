Белгород, 3 января, 2024, 18:59 — ИА Регнум. Власти Белгородской области приняли решение эвакуировать 600 жителей рядом с обнаруженным неразорвавшимся снарядом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости

«Дорогие друзья, буквально несколько часов назад просил вас быть осторожнее, так как из-за большого количества обстрелов возможно падение неразорвавшихся частей боеприпасов. Один из таких боеприпасов сапёры обнаружили сегодня на улице Красноармейской. Сейчас взрывотехники Министерства обороны принимают решение о его утилизации. Оперативным штабом принято решение провести эвакуацию 323 индивидуальных домов в радиусе 500 метров», — написал губернатор.

По словам Гладкова, представители администрации Белгорода во главе с мэром Валентином Демидовым и сотрудники управления региональной безопасности правительства региона обходят частные дома, предлагая жителям опасной зоны, по предварительным оценкам которых 600 человек, переместиться в пункты временного размещения.

«Ещё два боеприпаса обнаружены в микрорайоне Улитка — сейчас их проверяют саперы. Место обследования оцеплено. После результатов исследования будем принимать решение о дальнейших действиях», — добавил Гладков.

Он заверил, что все домовладения будут охраняться полицией, муниципальной стражей и силами самообороны.

Как передавало ИА Регнум, ранее Гладков предупредил об опасности неразорвавшихся частей боеприпасов ВСУ в Белгороде и Белгородской области. Гладков призвал жителей региона сохранить спокойствие и выдержку и в случае обнаружения подозрительных предметов помочь покинуть место детям, пожилым и больным людям, а также по возможности обозначить и оградить местность, сообщив об этом экстренным службам.

3 января в Министерстве обороны РФ сообщили о том, что средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть ракет ТРК «Точка-У» и шесть ракет РСЗО «Ольха» ВСУ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Белгороде остаётся напряжённой, с утра город был дважды обстрелян со стороны Украины. Глава региона призвал жителей области установить на телефоны приложение МЧС России, чтобы мгновенно получать оповещения о ракетной опасности. На заседании оперативного штаба 8 января будет рассматриваться вопрос о продлении школьных каникул, также сообщил он.