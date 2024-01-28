Симферополь, 28 января, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки, устроившие государственный переворот на Украине в 2014 году, намеревались искоренить по всей территории страны пророссийские настроения, которые были очень сильны. Об этом 28 января в интервью «Вести. Крым» заявил глава республики Сергей Аксёнов.

РИА Новости/Андрей Стенин

Он напомнил, что в стране в то время авторитет президента России Владимира Путина был выше, чем у любого главы Украины, — более 50%. При этом Крым, по его словам, был только частью планов Запада.

«Да, он стратегическую цель имеет в Чёрном море. Да, все понимали значение, важность Крыма. Все понимали, что здесь подавляющее большинство за Россию, за Владимира Владимировича Путина, полностью на нашей стороне. <…> А Крым как очаг этих настроений в данном случае погасить», ― рассказал Аксёнов.

При этом главной целью США, добавил глава республики, был не только Крым, а вся Украина.

«Больше, наверное, думали, как искоренить пророссийские настроения на Украине», ― добавил он.

Аксенов подчеркнул, что Крыму удалось пройти без потерь последствия государственного переворота на Украине именно благодаря поддержке российского президента и всех крымчан и тому, что украинские военные, служившие тогда на полуострове, сделали правильный выбор.

Как сообщало ИА Регнум, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, проведённого в марте 2014 года. Участие в голосовании приняли более 84% избирателей, за возвращение в состав России высказались более 96% из них.

Президент России Владимир Путин 19 декабря 2023 года на коллегии Министерства обороны заявил, что, если бы после государственного переворота 2014 года в Киеве Крым не вернулся в состав России, там была бы резня. Он подчеркнул, что России ничего не оставалось, как поддержать полуостров.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что в случае, если бы полуостров Крым в 2014 году не воссоединился с Россией, на его территорию хлынули бы украинские неофашисты, ультранационалисты, экстремисты и наёмники из европейских стран и США. Тогда, по словам генерала армии, на полуострове создался бы такой очаг, что «не потушили бы всем миром».

Председатель Госсовета Крыма, сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов пояснил, что при передаче Крыма в состав УССР в 1954 году допустили рекордные объёмы «правового нигилизма». Специалисты выявили грубейшие нарушения трёх конституций: СССР, РСФСР и УССР.

На Украине неоднократно заявляли, что намерены вернуть Крым, при этом не исключали и силового метода. Лидер киевского режима Владимир Зеленский 2 января заявил, что в 2024 году Крым и Чёрное море будут «центром притяжения» усилий ВСУ. Он назвал будущую операцию против Крыма «примером для всего мира». При этом он не стал называть каких-либо сроков.

Комментируя эти высказывания, депутат крымского парламента Иван Шонус подчеркнул, что новая военная операция по захвату Крыма является очередным популизмом.