Улан-Батор, 28 января, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Один из получивших ранения при взрыве грузовика с газом в Улан-Баторе скончался в больнице, в результате чего общее количество жертв трагического инцидента увеличилось до четырёх человек. Об этом 28 января сообщили в ожоговом центре районной больницы монгольской столицы.

Кадр из видео

«Четвёртой жертвой взрыва грузовика стал умерший в реанимации гражданин с ожогами от 80–90% тела. Его имя и возраст мы не имеем права разглашать», — процитировал слова представителя медучреждения ТАСС.

Он уточнил, что сейчас в реанимационном отделении остались ещё пятеро из числа пострадавших при взрыве в тяжёлом состоянии, двое из них в критическом состоянии.

Сразу после взрыва и возникшего из-за него пожара в больницу доставили 14 человек, четверым из которых оказали первую помощь и десятерых экстренно направили в ожоговое отделение, причём шесть человек сразу перевели в реанимацию.

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Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 января в Улан-Баторе взорвался грузовик с 60 тоннами газа. Инцидент произошёл около крупного рынка Дунжингарав, в результате взрыва грузовик отбросило на 30–40 метров, после чего вспыхнул пожар. По словам очевидцев, причиной взрыва могло стать ДТП с участием ещё одного автомобиля.

Позднее в этот же день появилась видеозапись с моментом взрыва газовоза в Улан-Баторе. На ней видно, как пламя моментально распространилось в разные стороны после взрыва.