Улан-Батор, 24 января, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Видеозапись с моментом взрыва грузовика с 60 тоннами газа в Улан-Баторе опубликовал 24 января телеканал РЕН ТВ.

Кадр из видео

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На кадрах видно, как после взрыва пламя моментально распространилось в разные стороны, охватывая всё на своём пути.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января стало известно, что в столице Монголии ночью взорвался грузовик с 60 тоннами газа. В результате этого автомобиль отбросило на 30–40 метров и вспыхнул пожар. По предварительной информации, в результате инцидента погибли трое сотрудников службы экстренной помощи, два жителя города и ещё более десяти — пострадали.

Как рассказали очевидцы, взрыв мог произойти в результате ДТП с участием ещё одного автомобиля. Масштабы нанесённого ущерба предстоит уточнить.

На заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана «Араз» 23 января прогремел взрыв. В результате инцидента, по предварительной информации, пострадали трое мужчин в возрасте от 23 до 32 лет.