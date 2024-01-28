В Финляндии начался первый тур президентских выборов
Хельсинки, 28 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Утром 28 января в Финляндии открылись избирательные участки на выборах президента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов.
Президент Финляндии должен быть финским гражданином по рождению. Его избирают прямым голосованием на шестилетний срок. Согласно правилу, которое действует с 1994 года, президента нельзя избрать больше чем на два срока подряд.
Для победы на выборах в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов не наберёт 50%, то 11 февраля 2024 года состоится второй тур между двумя претендентами на пост главы государства. Результаты первого тура выборов объявят 30 января.
Среди основных кандидатов на пост президента 55-летний Александр Стубб, 65-летний Пекка Хаависто, 52-летний Юсси Халла-ахо и 61-летний Олли Рен.
Стубб занимал пост премьер-министра Финляндии с 2014 по 2015 год. Он проевропейских взглядов и ранее занимал пост министра иностранных дел, а также был депутатом Европейского парламента. В 2017 году ушёл из политики, чтобы стать вице-президентом Европейского инвестиционного банка, а затем директором Европейского университета во Флоренции.
Хаависто придерживается либеральных взглядов, член «Лиги зеленых» и бывший дипломат ООН. Политик уже дважды баллотировался на пост президента, в 2012 и 2018 годах, и оба раза финишировал вторым после уходящего в отставку президента Саули Ниинистё. В случае избрания Хаависто станет первым открытым гомосексуалистом-президентом в стране.
Националист Юсси Халла-ахо, бывший лидер партии «Финны», а ныне спикер парламента, известен критикой ЕС и иммиграции. В 2012 году его оштрафовал Верховный суд страны за расистские высказывания.
Экономист и государственный деятель Олли Рен является членом Центристской партии и бывшим комиссаром ЕС по экономике. С 2018 года занимает пост управляющего Банка Финляндии.
Среди других кандидатов на пост президента Финляндии комиссар ЕС от социал-демократов Ютта Урпилайнен, лидер Христианско-демократической партии Сари Эссеа, лидер Левого альянса Ли Андерссон, академик Мика Аалтола и бизнесмен Гарри Харкимо.
Выборы в Финляндии проходят впервые после вступления страны в НАТО. В ходе предвыборной кампании одно из главных мест заняли вопросы безопасности государства в условиях новой ситуации, а также обострившихся отношений с Россией.
Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии 2 апреля 2023 года состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия проиграла на парламентских выборах Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо. По итогам голосования премьер-министр Санна Марин признала поражение своих однопартийцев.
Первые места по итогам избирательной гонки достались партиям, которые последние четыре года пребывали в оппозиции. Победителем стала Коалиционная партия с 20,8% и 48 мандатами. На втором месте оказались «Истинные финны», получившие 20,1% голосов и 46 мест. Индивидуально больше всего голосов из кандидатов набрали председатель «Истинных финнов» Риикка Пурра и кандидат от «Коалиции» Элина Валтонен.