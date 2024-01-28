Хельсинки, 28 января, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Утром 28 января в Финляндии открылись избирательные участки на выборах президента. На пост главы государства претендуют девять кандидатов.

ТАСС/IMAGO/Lehtikuva

Президент Финляндии должен быть финским гражданином по рождению. Его избирают прямым голосованием на шестилетний срок. Согласно правилу, которое действует с 1994 года, президента нельзя избрать больше чем на два срока подряд.

Для победы на выборах в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов не наберёт 50%, то 11 февраля 2024 года состоится второй тур между двумя претендентами на пост главы государства. Результаты первого тура выборов объявят 30 января.

Среди основных кандидатов на пост президента 55-летний Александр Стубб, 65-летний Пекка Хаависто, 52-летний Юсси Халла-ахо и 61-летний Олли Рен.

Стубб занимал пост премьер-министра Финляндии с 2014 по 2015 год. Он проевропейских взглядов и ранее занимал пост министра иностранных дел, а также был депутатом Европейского парламента. В 2017 году ушёл из политики, чтобы стать вице-президентом Европейского инвестиционного банка, а затем директором Европейского университета во Флоренции.

Хаависто придерживается либеральных взглядов, член «Лиги зеленых» и бывший дипломат ООН. Политик уже дважды баллотировался на пост президента, в 2012 и 2018 годах, и оба раза финишировал вторым после уходящего в отставку президента Саули Ниинистё. В случае избрания Хаависто станет первым открытым гомосексуалистом-президентом в стране.

Националист Юсси Халла-ахо, бывший лидер партии «Финны», а ныне спикер парламента, известен критикой ЕС и иммиграции. В 2012 году его оштрафовал Верховный суд страны за расистские высказывания.

Экономист и государственный деятель Олли Рен является членом Центристской партии и бывшим комиссаром ЕС по экономике. С 2018 года занимает пост управляющего Банка Финляндии.

Среди других кандидатов на пост президента Финляндии комиссар ЕС от социал-демократов Ютта Урпилайнен, лидер Христианско-демократической партии Сари Эссеа, лидер Левого альянса Ли Андерссон, академик Мика Аалтола и бизнесмен Гарри Харкимо.

Выборы в Финляндии проходят впервые после вступления страны в НАТО. В ходе предвыборной кампании одно из главных мест заняли вопросы безопасности государства в условиях новой ситуации, а также обострившихся отношений с Россией.

Как сообщало ИА Регнум, в Финляндии 2 апреля 2023 года состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия проиграла на парламентских выборах Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо. По итогам голосования премьер-министр Санна Марин признала поражение своих однопартийцев.

Первые места по итогам избирательной гонки достались партиям, которые последние четыре года пребывали в оппозиции. Победителем стала Коалиционная партия с 20,8% и 48 мандатами. На втором месте оказались «Истинные финны», получившие 20,1% голосов и 46 мест. Индивидуально больше всего голосов из кандидатов набрали председатель «Истинных финнов» Риикка Пурра и кандидат от «Коалиции» Элина Валтонен.