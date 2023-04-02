Хельсинки, 3 апреля, 2023, 01:26 — ИА Регнум. В Финляндии Социал-демократическая партия проиграла на парламентских выборах Национальной коалиционной партии во главе с Петтери Орпо. По итогам голосования премьер-министр страны Санна Марин признала поражение своих однопартийцев.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

В штабе партии она поздравила «коалиционеров» и «Истинных финнов» добавив, что «демократия высказалась, и финны проголосовали. <…> У нас есть основания радоваться этому результату».

Выборы в Финляндии прошли 2 апреля. Официальные итоги голосования утвердят не раньше 5 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, Финляндия, вероятно, сможет вступить в НАТО раньше Швеции, несмотря на то, что страны одновременно подали заявки, отметил шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Заявка Финляндии на членство в НАТО была одобрена парламентом Турции 31 марта. Решение поддержали 276 депутатов. Турция стала последней из стран — членов альянса, проголосовавших за вступление Финляндии в блок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 апреля утвердил решение парламента страны.