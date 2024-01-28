Киев, 28 января, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Военно-морские силы Украины были бы рады получить два британских военных корабля, которые ВМС Британии могут списать из-за нехватки моряков. Об этом 27 января заявил главком украинских ВМС Алексей Неижпапа в интервью британскому телеканалу Sky News.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Неижпапы, украинскому флоту нужны боевые корабли, так как без них он не может быть флотом.

«Поэтому, если будет принято такое решение, касающееся возможности передачи двух фрегатов Военно-морским силам (Украины. — Прим. ред.), мы будем очень рады», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января газета The Telegraph написала, что Британия вынуждена списать два военных корабля для того, чтобы перенаправить моряков с них на фрегаты нового класса. Отмечалось, что подлежащие списанию корабли HMS Argyll и HMS Westminster, последний из которых недавно отремонтировали, планируется продать или передать союзникам.

Газета The Daily Telegraph 13 января сообщила, что британские власти не в состоянии использовать новейшие авианосцы в операции Prosperity Guardian в Красном море, так как ВМС Британии не могут доукомплектовать экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа, без которого боевые корабли не могут идти в море. По данным издания, экипаж вспомогательного судна должен включать 100 человек, однако сейчас он значительно меньше.

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в зоне СВО изменилась и ВСУ стали сдуваться. Глава государства отметил, что у украинской армии заканчиваются боеприпасы, так как западные союзники поставляют их в недостаточном количестве.