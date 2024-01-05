Лондон, 5 января, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Великобритания вынуждена списывать военные корабли, чтобы перенаправить обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса, сообщает The Telegraph.

Prensa Latina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press HMS Argyll

«У Военно-морских сил Британии так мало моряков, что им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса», — говорится в материале.

В 2024 году спишут HMS Argyll и HMS Westminster. Последнее военное судно недавно отремонтировали. Эти корабли утилизируют или продадут союзникам.

Газета со ссылкой на данные минобороны сообщает, что у ВМС Великобритании самые худшие показатели по набору служащих среди трёх подразделений Вооружённых сил.

Как сообщало ИА Регнум, в Британии допустили ввод войск НАТО на Украину. Это возможно в случае возникновения проблем у ВСУ на фронте. Кроме того, поводом для введения сил Североатлантического альянса может стать гипотетическое нападение России на одного из членов НАТО. Для этого США могут попытаться совершить провокации в Польше или в странах Прибалтики.