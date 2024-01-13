Лондон, 13 января, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Лондон не может использовать новейшие авианосцы в операции Prosperity Guardian в Красном море, потому что ВМС Великобритании не могут доукомплектовать экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа, без которого боевые корабли не могут пойти в дальнее плавание. Об этом 13 января сообщила газета The Daily Telegraph.

Giovanni Romero/Global Look Press

По информации издания, экипаж сочетающего функции танкера и грузового судна Fort Victoriа должен составлять порядка 100 человек, однако пока он значительно меньше.

Отмечается, что по этой причине судно всё ещё находится в доке Ливерпуля, несмотря на то, что ещё в 2021 году закончило ремонт после похода авианосной группы Британии в Индо-Тихоокеанский регион.

Как рассказал газете экс-главнокомандующий британских ВМС Алан Уэст, Fort Victoriа является единственным остающимся в составе флота судном этого класса, из-за чего оно играет ключевую роль в обеспечении автономности авианосных групп.

«Невероятно, что не было принято немедленных мер по отправке в регион авианосца, когда ситуация в Красном море начала накаляться», — сказал он, отметив, что в случае направления авианосца к берегам Йемена у британских ВМС было бы 24 готовых к нанесению ударов самолёта.

При этом источники в минобороны Британии заявили изданию, что при острой необходимости судну Fort Victoriа можно найти альтернативу. Одной из них может стать включение в состав авианосной группы вспомогательного судна одного из британских союзников.

Как сообщало ИА Регнум, газета The Telegraph 5 января написала, что Великобритания вынуждена списывать два военных корабля для перенаправления обслуживающих их моряков на фрегаты нового класса. Списанные корабли HMS Argyll и HMS Westminster, последний из которых недавно отремонтировали, утилизируют или продадут союзникам.

Британский таблоид Daily Express 11 ноября 2023 года написал, что атомная подлодка «Одейшес» ВМС Британии, построенная для противостояния России, уже год простаивает на кладбище подлодок в ожидании ремонта. Субмарину стоимостью 1,3 миллиарда фунтов стерлингов не смогли починить из-за отсутствия работающего сухого дока.