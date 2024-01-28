Штат Южная Каролина, США, 28 января, 2024, 06:32 — ИА Регнум. Действующим американским лидером назвал Дональда Трампа глава Белого дома Джозеф Байден. Соответствующее заявление политик сделал 27 января на ужине Демократической партии в штате Южная Каролина. Трансляцию мероприятия вел канал C-Span.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

«Вскоре мы увидим настоящие доказательства того, что у американских потребителей вернется настоящая уверенность в экономике. Знаете, кто еще это увидит: Дональд Трамп. Видели, что он недавно сказал? Он сказал, что хочет, чтобы экономика разрушилась в этом году. Действующий президент, прости Господи», — сказал Байден в ходе мероприятия.

Затем Байден продолжил речь, но назвал Трампа «бывшим президентом» и подчеркнул, что никому из американцев недопустимо желать экономике страны краха. Также глава Белого дома признался, что часть заявлений Трампа вызывает у него злость, и извинился перед присутствующими за потерю самообладания и контроля над собой.

При этом одна из присутствующих женщин пыталась перебить политика, но её вывели из зала. Байден же поблагодарил присутствующих и указал, что не стал бы президентом, если бы не избиратели Южной Каролины.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил американский лидер Джозеф Байден, бывший глава Белого дома Дональд Трамп не может отличить свою соперницу по избирательной гонке, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли от Нэнси Пелоси, которая ранее возглавляла палату представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки.