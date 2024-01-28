Вашингтон, 28 января, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп не может отличить свою соперницу по избирательной гонке, экс-постпреда США при ООН Никки Хейли от Нэнси Пелоси, которая ранее возглавляла палату представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки. Об этом заявил действующий американский лидер Джо Байден на предвыборном мероприятии в штате Южная Каролина.

Иван Шилов ИА Регнум Байден и Трамп

На эти слова главы государства зал отреагировал смехом. Байден также раскритиковал Трампа за то, что тот якобы оставил после себя меньше рабочих мест, чем было в стране до его правления. Кроме того, президент указал на неуважение со стороны республиканца к американским военнослужащим.

Глава Белого дома также напомнил о высказывании Трампа о том, что он хотел бы краха экономики США в течение 12 месяцев. Байден отметил, что такое заявление немыслимо. При этом он назвал Трампа «действующим президентом».

Как сообщало ИА Регнум, в июне Джо Байден оговорился, когда произносил фамилию президента России Владимира Путина во время пресс-конференции в Женеве. Говоря о российском лидере, он начал произносить фамилию Трампа, но после исправился.

В июне 2023 года Байден перепутал Украину с Ираком, комментируя обстановку в России.