Вашингтон, 28 июня, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден перепутал Украину с Ираком, когда комментировал обстановку в России. Во время встречи с журналистами возле Белого дома 28 июня он утвердительно ответил на вопрос, повлияла ли на российского лидера Владимира Путина попытка мятежа в стране.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден

«Он, очевидно, проигрывает войну в Ираке. Он проигрывает войну дома и стал своего рода парией (отверженный, бесправный, произошло от индийского определения человека из низшего сословия — Прим. ред.) в мире. И это не только касательно НАТО и Евросоюза. Это и Япония», — заявил Байден.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816271" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Байден перепутал Украину с Ираком

Ранее он уже называл Украину Ираком. В ноябре 2022 года, выступая во Флориде, Байден допустил аналогичную оговорку, но сразу исправился. Он заявил, инфляция стала мировой проблемой из-за «войны в Ираке» и влияния России. Байден поправил себя, сказав, что имел в виду военные действия на территории Украины. Через несколько дней он говорил о возможности урегулирования украинского конфликта с помощью переговоров и перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.