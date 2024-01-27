Киев, 27 января, 2024, 14:01 — ИА Регнум. В подконтрольном украинским властям городе Херсоне прогремели взрывы. Об этом 27 января сообщило издание «Общественное».

Ukrainian State Emergency Service

Других подробностей издание не сообщило. Тревогу в регионе не объявляли.

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты «Общественного», ― говорится в сообщении в Telegram-канале.

В Министерстве обороны России пока не подтвердили информацию о каких-либо ударах по территории Украины.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 января украинские СМИ сообщили о том, что после объявления воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы. По предварительным данным, взрыв произошёл в центре города.

Сирены воздушной тревоги в Одесской области прозвучали в 21:19 по московскому времени. Также режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях.

По данным украинских СМИ, 23 января взрывы якобы в результате ракетной атаки прогремели в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Киевский мэр Виталий Кличко со своей стороны сообщил, что взрывы прогремели в Святошинском, Соломенском и Печерском районах города.