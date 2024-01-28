Москва, 28 января, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Передовой пункт управления батальона ВСУ на купянском направлении подвергся уничтожению с помощью артиллерийского снаряда «Краснополь», который навели на цель операторы дронов 6-й общевойсковой армии группировки Вооруженных сил России «Запад», сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Стрельба по объекту велась из самоходных гаубиц «Мста-С» на расстоянии 19 км от цели.

«В первый заход мы вскрыли скопление бронированной техники и боевиков ВСУ в лесопосадке. Пока один борт возвращался с разведки, второй уже взлетел для наведения огня расчетом одной из 152-мм самоходных гаубиц, который применил высокоточный боеприпас «Краснополь», — сообщил начальник расчета беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан» с позывным Глаз.

Военнослужащий напомнил, что дроны, которые находятся на вооружении в его подразделении, могут наводиться на цели с помощью лазерного наведения.

Глаз отметил, что передовой пункт ВСУ поразили уже с первого выстрела. БПЛА в режиме реального времени передали изображение с места, где находился объект. Это позволило убедиться в уничтожении цели.

Как сообщало ИА Регнум, в середине августа 2023 года стало известно, что российским военным начали передавать снаряды «Краснополь» с улучшенными характеристиками.

Снаряд «Краснополь» имеет калибр 152 мм и может использоваться всеми типами артиллерийских систем. Экспортная версия этого боеприпаса обладает калибром 155 мм и способна вести огонь на расстояние до 26 км.

Эта модификация также характеризуется повышенной точностью поражения малоразмерных целей. Существует вариант «Краснополя», который используют для применения с беспилотников.