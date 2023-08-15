Москва, 15 августа, 2023, 04:08 — ИА Регнум. Российским военным начали поставлять артиллерийские снаряды «Краснополь» с улучшенными характеристиками, сообщили в конструкторском бюро приборостроения (КБП) холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в госкорпорацию «Ростех»).

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

«В настоящее время КБП уже ведётся изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов», — заявили в холдинге, при этом раскрывать характеристики указанных изделий не стали.

Снаряд «Краснополь» калибра 152 мм могут применять все типы артиллерийских систем. Экспортная версия снаряда «Краснополь-М2» имеет калибр 155 мм, обладает дальностью стрельбы до 26 км и повышенной точностью поражения малоразмерных целей.

Кроме того, есть модификация «Краснополя» для применения с беспилотников. Ранее разработчик заявил об успешной опытной эксплуатации.

Как сообщало ИА Регнум, в июле в подразделения российской армии на каменском направлении линии фронта в Запорожской области поступили высокоточные боеприпасы «Китолов-2М» и «Краснополь-М2». Эти виды боеприпасов необходимы для поражения бронированных целей и военных объектов.

7 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым заявил о необходимости увеличить долю производства новейших вооружений, в которые входят танки Т-90М «Прорыв» и беспилотники «Ланцет». Чемезов подчеркнул, что в зоне специальной военной операции они, а также БМП, БТР, комплексы «Искандер» и «Кинжал», а также вертолёты, самолёты и другие БПЛА великолепно себя зарекомендовали.