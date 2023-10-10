Мукачево, Украина, 10 октября, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Сотрудники службы безопасности Украины провели 10 октября обыски у нескольких руководителей и предпринимателей в Закарпатской области, сообщает «Страна. ua».

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По этим данным, обыски прошли, в частности, у мэра города Мукачево Андрея Балоги, главы Мукачевского районного совета Михаила Ланьо, в офисах ряда компаний, а также у почётного консула Словакии в Ужгороде Олега Адамчука и бывшего депутата Закарпатского областного совета, владельца гостиницы «Ужгород» Алексея Баранюка.

Обыски проходят в рамка расследования уголовного дела о якобы существовавшей коррупционной схеме продажи коммунальной земли вокруг мукачевского стадиона «Авангард», отмечает издание.

Стоимость земельных участков (общей площадью 3 га), которые продавали на аукционе, была, по версии СБУ, занижена в десять раз, а ущерб для городского бюджета составил 100 млн гривен (около 277 млн рублей), сообщили источники «Страны. ua».

Как сообщало ИА Регнум, ранее бывший председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украину в нынешнем виде не следует принимать в ЕС, поскольку сначала в этой стране должны быть проведены масштабные реформы и одержана победа над коррупцией. Он отметил, что в ЕС уже принимали страны, где эти проблемы решены не были, и призвал Брюссель не повторять ошибку.

В октябре 2023 года сообщалось, что антикоррупционный суд Украины продлил до 2 декабря арест мэра города Сумы Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки. По версии следствия, Лысенко и один из его подчинённых вымогали у руководителей предприятия по вывозу мусора взятки, угрожая в противном случае создавать препятствия в ведении бизнеса.

Киевские власти пытаются создавать видимость борьбы с коррупцией для сокрытия истинной природы украинской государственности, которая базируется на доверенной олигархии, отмечал ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.