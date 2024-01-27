Лондон, 27 января, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Генералы украинской армии опасаются, что ВСУ проиграет в противостоянии с российской армией, так как темпы производства вооружений в России превосходят возможности Запада. Об этом говорится в опубликованной 26 января статье британской газеты The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мобилизация военной промышленности, которая, как рассчитывает [президент России] Владимир Путин, и как опасаются украинские генералы, может переломить ход военных действий», — говорится в публикации.

Издание отметило, что особенно в России преуспели в изготовлении боеприпасов. В январе российская артиллерия использовала в пять раз больше снарядов, чем украинская.

Сотрудник аналитического центра Silverado Policy Accelerator Дмитрий Альперович объяснил преимущество России тем, что у нее большой потенциал в этой области, так как артиллерия у неё десятилетиями была в приоритете. Также он отметил, что промышленники на Западе не торопятся расширять военное производство, поскольку не уверены, что это окупится.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о кратном наращивании производства в стране основных видов вооружений и боеприпасов. Он отметил, что этого результата удалось добиться благодаря расширению и модернизации предприятий. Рост промышленного производства вооружений увеличил возможности российской армии в зоне СВО, подчеркнул министр.

Министерство обороны 12 января сообщило о запуске в серийное производство корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» новейших образцов высокоточных боеприпасов. Гендиректор предприятия Борис Обносов заявил, что объёмы производства наиболее востребованных высокоточных средств поражения с начала СВО увеличили в пять раз.