Вашингтон, 27 января, 2024, 11:32 — ИА Регнум. Первый в истории США казнённый с использованием азота осуждённый Кеннет Смит в ходе процедуры умерщвления несколько минут бился в судорогах. Об этом 27 января написало агентство Associated Press.

AP/TASS

«Осужденный убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах… в течение как минимум двух минут во время 22-минутной казни», — говорится в публикации.

Отмечается, что сочувствующие казнённому заявили об обеспокоенности этим в ходе казни, так это вид умерщвления власти штата ранее позиционировали как быстрый и безболезненный. Сейчас в США разрешено пять видов казни, и в том числе расстрел. Удушение с помощью азота стало шестым разрешённым способом.

Как сообщало ИА Регнум, 26 января в штате Алабама провели первую в истории США казнь осуждённого с помощью чистого азота. Мужчину признали виновным в заказном убийстве жены священника в 1988 году.

При этом в ноябре 2022 года осуждённого уже пытались казнить с помощью смертельной инъекции, что является стандартным для США способом, однако не смогли в отведённое для казни время ввести катетер в вену.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк 26 января заявил, что казнь заключённого в Алабаме чистым азотом могут приравнять к пыткам. Он также назвал смертную казнь несовместимой с фундаментальным правом на жизнь.