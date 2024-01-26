Нью-Йорк, США, 26 января, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Казнь заключённого в американском штате Алабама чистым азотом может быть приравнена к пытке, заявил 26 января Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Его заявление опубликовал сайт Комитета ООН по правам человека.

Pedro Rances Mattey/Global Look Press Фолькер Тюрк

«Глубоко сожалею о казни Кеннета Юджина Смита в Алабаме, совершённой несмотря на серьёзные опасения, что этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пытке или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — заявил Тюрк.

Представитель ООН назвал смертную казнь несовместимой с фундаментальным правом на жизнь и призывал все страны ввести мораторий на её применение в качестве шага к всеобщей отмене смертной казни.

Как сообщало ИА Регнум, в Алабаме 25 января впервые в истории США приговорённого к смерти казнили с помощью чистого азота. Приговор привели в исполнение в городе Этмор. Кеннета Юджина Смита, 58-летнего американца, казнили за убийство женщины в 1988 году, которое он совершил, выполняя заказ её мужа.

В 2022 году Смита пытались казнить, сделав ему смертельную инъекцию, но врачам не удалось ввести в вену катетер с ядом. Тогда власти Алабамы приняли в ноябре прошлого года решение прибегнуть к казни с помощью азота.