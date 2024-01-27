Москва, 27 января, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило изменения в график МИР чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги (МИР — Российская премьер-лига) сезона 2023–2024 гг. Решение приняли на заседании 26 января. Об этом сообщили в пресс-службе РФС.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Речь идёт о переносе игр на 23–25 апреля 2024 года.

«Утвердить изменения в график МИР РПЛ сезона‑2023/24 в части переноса матчей 21‑го тура на 23–25 апреля 2024 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, первоначально игры 21-го тура чемпионата России по футболу должны были пройти с 15 по 17 марта. Но 26 января общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей на 23–25 апреля. Решение приняли из-за выборов президента России в эти же дни.

В 21-м туре состоится поединок между московскими ЦСКА и «Спартаком». Столичное дерби должно было пройти на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

Действующий чемпион России петербургский «Зенит» примет у себя казанский «Рубин». Занимающий первое место после 18 туров «Краснодар» также дома сыграет с калининградской «Балтикой».

Грозненский «Ахмат» на своём поле встретится с аутсайдером турнира «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» проведут выездные матчи против «Пари Нижний Новгород» и «Оренбурга» соответственно.

«Факел» в Воронеже примет самарские «Крылья Советов», а екатеринбургский «Урал» на своём поле проведет матч против «Ростова».

Выборов президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта россияне смогут проголосовать досрочно.