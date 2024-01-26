Москва, 26 января, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей 21-го тура чемпионата России по футболу на 23–25 апреля. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Первоначально игры тура планировали провести с 15 по 17 марта. Решение перенести матчи приняли из-за выборов президента России в эти же дни.

Далее перенос должно утвердить бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС).

В 21-м туре состоится столичное дерби. Поединок между московскими «ЦСКА» и «Спартаком», пройдёт на стадионе армейцев «ВЭБ арена».

Действующий чемпион России, петербургский «Зенит», у себя на поле примет казанский «Рубин», лидер после 18 туров «Краснодар» дома сыграет с калининградской «Балтикой».

Грозненский «Ахмат» на своём поле встретится с аутсайдером турнира «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» проведут выездные матчи против «Пари Нижний Новгород» и «Оренбурга» соответственно.

«Факел» в Воронеже примет самарские «Крылья Советов», а екатеринбургский «Урал» на своём поле проведет матч против «Ростова».

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. В период с 25 февраля по 14 марта россияне смогут проголосовать досрочно.

В 2024 году в выборах впервые примут участие жители Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.