Москва, 26 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Россия всегда будет помнить, какой ценой досталась победа над нацизмом во время Второй мировой войны, память об этой войне священна для страны. Об этом 26 января заявил президент России Владимир Путин в приветствии по случаю Дня памяти жертв Холокоста.

Советские солдаты с поверженными штандартами гитлеровских войск. Москва, Красная площадь, 24 июня 1945 года

Телеграмму президента на памятной церемонии в Еврейском музее и центре толерантности в Москве зачитал главный раввин России Берл Лазар.

«Мы никогда не забудем, сколько горя и страданий принесла Вторая мировая война, какую невосполнимую цену заплатили наши предки за свободу и независимость Родины, за победу над нацизмом и его идеологией, и какой правовой, моральный, нравственный приговор был вынесен тем, кто виновен в страшных преступлениях против человечества», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что верность таким традициям и сбережение памяти о войне является принципиальной позицией государства и общества, всего многонационального российского народа.

«Эта память для нас священна», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября 2023 года Путин призвал безапелляционно и твёрдо отстаивать правду о Великой Отечественной войне, а также рассекречивать архивы по признанию фактов злодеяний нацистов против мирного населения и военнопленных. Глава государства подчеркнул, что оправдание нацизма приводит к трагическим последствиям.

Президент в начале сентября 2023 года указал на то, что ряд европейских политических сил пытается переврать историю ради собственных интересов. Путин подчеркнул, что сейчас на Западне немало политиков с такого рода подходом.